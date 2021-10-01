Азартный гороскоп на месяц: красные дни Овнов, эксперименты Стрельцов и эмоции Козерогов

Астрологический прогноз для любителей покера на октябрь 2021 года для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп на октябрь для игроков в покер / Фото: Getty Images

Вчера завершился первый месяц осени, а сегодня за окном уже октябрь. Астрологи дали прогноз для игроков в покер на новый месяц. Давайте вместе узнаем, чего следует ожидать за овальным столом.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

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Овен / Фото: Сегодня

Опасайтесь черных карт, в этом месяце руки с пикой или трефой на руках будут проигрышными для вас. Сосредоточьтесь за "красных" мастях.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Фортуна будет на вашей стороне и подкинет вам неплохие карты во время тяжелых игр. Главное – не злоупотребляйте ею, в откровенно проигрышной ситуации она вам не поможет.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Агрессивный стиль игры и блеф принесут вам успех, не стесняйтесь первыми поднимать ставки и идти в олл-ин. Даже если соперник сделает "колл", карты на столе помогут именно вам.

РАК. 22 июня — 22 июля

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Рак / Фото: Сегодня

Мастерство приходит с опытом, поэтому не отказывайте себе в играх почаще. Выбирайте разнообразные виды покера и лимиты и экспериментируйте.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Львы привыкли действовать агрессивно, однако в октябре нужно сыграть осторожнее. Не рискуйте лишний раз, иначе можете остаться у разбитого корыта.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Отложите игру в покер на вторую половину месяца. В ближайшие дни удача будет не на вашей стороне, поэтому больших выигрышей ждать не стоит.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Позаботьтесь об околопокерных аспектах, своем комфорте, а также физическом и психологическом состоянии. Один из этих факторов может сыграть свою решающую роль.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Изучение теории и стратегии – не пустой звук. Уделите время книгам или обучающим видео. Приобретенные знания обязательно вернутся к вам в материальном эквиваленте.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Эксперименты – ваш ключ к успеху. Попробуйте сыграть неординарно и неожиданно для себя, а главное – для соперников. Это позволит вам выиграть несколько солидных банков.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Ваше лицо можно будет сравнить с открытой книгой, поэтому поработайте над сдерживанием эмоций. Или же отправляйтесь в онлайн, там вас тяжело будет "прочесть".

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Не садитесь за овальный стол с друзьями или коллегами. Даже если вы триумфуете, ваши отношения могут испортить игровые моменты. Не смешивайте личную и игровую жизни.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Включайте свое обаяние и ораторские умения. Ваши коммуникационные способности позволят вам втереться в доверие к соперникам и "раздеть" их до ниточки.