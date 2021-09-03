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Азартний гороскоп на 3 вересня: Діви, покажіть свій Poker Face

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
3 вересня, 07:22
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на п'ятницю. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні 3 вересня 2021 року. Давайте разом дізнаємося, до кого удача повернеться сьогодні обличчям!

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Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Збудження та азарт в грі може сильно відіб'ються на вашому банкролі. Візьміть себе в руки і не дозволяйте емоціям взяти над вами верх.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

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Не соромтеся ставити по-крупному, сьогодні везіння буде на вашому боці. Бачите стріт-дро або флеш-дро на флопі? Підвищуйте ставки!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

Зробіть ставку на вернякові комбінації. Везіння сьогодні буде не на вашому боці, тому ви зможете брати тільки "свої" роздачі.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Вам сьогодні обов'язково потрібно зіграти кілька турнірів. В одному з них на вас чекає великий успіх, тому не бійтеся перенапружити себе грою в карти.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Візьміть паузу і краще поспостерігайте за івентами з боку. Куди цікавіше дивитися, як хтось програє, ніж самому опинитися на його місці.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Не проявляйте емоції за столом навіть в разі дикого нефарту. Це виведе вас з рівноваги та дозволить суперникам добити вас.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

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На вас чекає сьогодні успіх в картах, проте явно не в покері. Зіграйте в преферанс або блекджек, це дозволить вам внести у своє життя різноманітність.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Намагайтеся швидко добивати суперника, якщо бачите, що у нього слабка рука. Навіть за допомогою блефу у вас може вийти взяти верх над невпевненими опонентами.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Сьогодні ваша цифра – 7. Не скидайте карти, якщо у вас на руках "сімка", вона принесе вам удачу. Головне – не опинитися на сьомому місці в турнірі з шістьма призовими.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Сьогодні в онлайн-турнірі вам судилося зустріти опонента, який по своїй дурості віддасть вам всі свої фішки. Не пропустіть його, це буде вашою основою для перемоги.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Агресивна гра допоможе вам сьогодні виграти призові. Не бійтеся робити "рейз" з парою на руках, суперники будуть вас боятися.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Не зловживайте алкоголем під час гри в покер. Це призведе не тільки до програшу, але й до інших проблем. Тримайте себе в руках!

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