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NFT вместо трофея WSOP: как токены захватывают покерный мир

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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25 мая, 17:26
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Крупнейшая покерная серия мира даст победителю Main Event возможность получить NFT-токен вместо золотого браслета
Как выглядят браслеты WSOP
Как выглядят браслеты WSOP / Фото: Pokernews

Уже на следующей неделе стартует Мировая серия покера. В Лас-Вегасе соберутся лучшие игроки мира, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Именно этот приз получают покеристы за триумфы на самой крупной серии мира. Особенно престижной считается победа на Main Event. Впрочем, в этом году у чемпиона будет возможность получить приз в виде NFT-токена.

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WSOP давно ведет сотрудничество с платформой OpenSea и благодаря широкому сотрудничеству позволит чемпиону получить цифровую версию браслета. При этом его стоимость может быть дороже привычного приза.

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Сам бриллиантовый браслет WSOP оценивается в 100 тысяч долларов. В то же время прогнозы экспертов указывают на то, что стоимость данного NFT-актива вырастет до 250К.

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Напомним, что в прошлом году триумфатором WSOP Main Event стал немец Корай Алдемир. Пройдя поле из более чем 6,5 тысяч участников, покерист заработал не только свой первый браслет, но и 8 миллионов долларов.

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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