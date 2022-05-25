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NFT замість трофею WSOP: як токени захоплюють світ покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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25 травня, 17:26
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Найбільша серія світу покеру дасть переможцю Main Event можливість отримати NFT-токен замість золотого браслета.
Як виглядають браслети WSOP
Як виглядають браслети WSOP / Фото: Pokernews

Вже наступного тижня стартує Світова серія покеру. У Лас-Вегасі зберуться найкращі гравці світу, щоб розіграти між собою 89 золотих браслетів.

Саме цей приз одержують покеристи за тріумфи на найбільшій серії світу. Особливо престижною вважається перемога на Main Event. Втім, цього року чемпіон матиме змогу отримати приз у вигляді NFT-токену.

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WSOP давно співпрацює з платформою OpenSea і завдяки широкій співпраці дозволить чемпіону отримати цифрову версію браслета. При цьому його вартість може бути дорожчою за звичний приз.

Новости: Сформирован финальный стол WSOP Main Event

Сам діамантовий браслет WSOP оцінюється у 100 тисяч доларів. У той же час прогнози експертів вказують на те, що вартість цього NFT-активу зросте до 250К.

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Нагадаємо, що минулого року тріумфатором WSOP Main Event став німець Корай Алдемір. Пройшовши поле з більш ніж 6,5 тисячі учасників, покерист заробив не лише свій перший браслет, а й 8 мільйонів доларів.

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Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
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3
Джонні Чен
10
4
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10
5
Джонні Мосс
9
6
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1
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Даніель Негреану Даніель Негреану
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