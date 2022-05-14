Канадский миллионер предлагает фанатам инвестировать в него ради игры в покер

Известный хайроллер Даниэль Негреану рассказал о планах сыграть на WSOP 2022 и заявил о старте продажи долей

Даниэль Негреану - легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Уже 31 мая в Лас-Вегасе стартует новая Мировая серия покера. В течение полутора месяцев организаторы проведут 89 ивентов, в которых разыграют золотые браслеты.

Планирует поиграть на серии и один из самых успешных покеристов в истории Даниэль Негреану, который в конце прошлого года подумывал о завершении карьеры. Своими планами KidPoker поделился с подписчиками в Twitter.

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Канадец заявил, что собирается отыграть более половины ивентов – 49. Всего на бай-ины Негреану планирует потратить 1,9 миллиона долларов. Более того, Даниэль предлагает фанатам купить его доли.

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На одной из популярных платформ Негреану предложит инвестировать в его взносы и в случае успеха получит процент от выигрыша. Минимальный взнос составит 19 долларов, тогда как максимальный – 475 американских денег.

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Кроме того, как и на прошлых WSOP, Даниэль собирается снимать влоги с WSOP и делиться ими с фанатами. Видео канадца были довольно популярны благодаря большому количеству инсайдерской информации.