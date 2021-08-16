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Зарозумілий англієць похвалився новим McLaren отруйного кольору (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
16 серпня, 17:25
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Вільям Кассуф придбав собі нову машину через три роки після гучного скандалу з фішками казино
Вільям Кассуф придбав собі новий McLaren
Вільям Кассуф придбав собі новий McLaren

Відомий покерист Вільям Кассуф славиться своїм зарозумілим характером і умінням потрапляти в скандальні ситуації. Бажання похвалитися у нього також не відняти.

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Днями скандальний британець виклав на своїй сторінці в Twitter фото з новою машиною McLaren 570 GT. Хлопець зазначив, що дозволив її собі завдяки успіху на одному з недавніх онлайн-турнірів.

"Oй-ой! Тільки що купив цей крутий McLaren 570 GT в забарвленні "зелений богомол" за половину свого нещодавнього доїзду в онлайні. На ньому навіть моє ім'я заради рофлу і стьобу "WIII KSF". Абсолютний звір, розганяється до 100 км/год всього за три секунди. Думайте масштабно, мрійте масштабно, живіть мрією! "

Звичайно ж, така зарозуміла поведінка викликала Хейт серед підписників. Варто відзначити, що три роки тому Кассуф потрапив у гучний скандал, коли Шон Діб звинуватив його в крадіжці фішок з казино.

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За даними покеристів і друзів Вільяма англієць крав стодоларові фішки з-за столу для рулетки, будучи в стані алкогольного сп'яніння.

Пізніше Кассуф зізнався в скоєному, через що втратив солідні контракти з покер-румами. Відзначимо, що за свою кар'єру англієць підняв майже 1,5 мільйона доларів на покері.

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