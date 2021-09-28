Красуня Саша Ліу виглядає неймовірно на четвертому місяці вагітності (фото)

Дівчина активно веде Instagram, де ділиться своїми фотографіями з майбутніми двійнятами

Саша Ліу знаходиться на четвертому місяці вагітності / Фото: Instagram Саші Ліу

Покеристка Саша Ліу є однією з найкращих гравців в Омаху серед дівчат. Красуня народилася в Тайвані, однак в дитинстві емігрувала до Європи.

Зараз же Саша має американське громадянство, але проживає в Німеччині. Нещодавно Ліу заручилася зі своїм хлопцем, а також розповіла в Instagram про те, що вони чекають на поповнення в родині.

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Причому, дівчина вагітна відразу двійнятами! На своїй сторінці дівчина продовжує вести звіт свого "положення", публікуючи фотографії з уже помітно округленим животом.

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Відмітимо, що за свою кар'єру Саша заробила в офлайні трохи більше 300 тисяч доларів. На рахунку дівчини 11 тріумфів у великих турнірах, серед яких івенти з Омахи на Asian Poker Tour і The Wynn Classic в Лас-Вегасі.

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Правда, найбільші свої призові Ліу підняла на Головній події WSOP 2019. Зайнявши аж 324 місце, дівчина отримала 38,2 тис. доларів.