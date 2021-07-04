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Гаряча покерна красуня підтримала збірну України в Римі в компанії Віктора Коваленка (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
4 липня, 14:30
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Ольга Єрмольчева добиралася до столиці Італії через Сицилію та гаряче підтримувала команду Андрія Шевченка на стадіоні
Ольга Єрмольчева наживо побачила гірку поразку збірної України
Ольга Єрмольчева наживо побачила гірку поразку збірної України / Фото: Instagram Ольги Єрмольчевої

Вчора збірна України поступилася англійцям в 1/4 фіналу футбольного Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка завершили свої виступи на чемпіонаті Європи, а британці зіграють у півфіналі з Данією.

Поєдинок в Римі відвідала і найкраща українська покеристка Ольга Єрмольчева. Дівчина виклала фото в Instagram з арени "Стадіо Олімпіко". Там вона зустріла хавбека збірної України та Аталанти Віктора Коваленка, який не потрапив у заявку національної команди через травму.

До слова, дівчина показала весь свій шлях до столиці Італії. У Рим вона добиралася через Сицилію, а в самому "вічному місті" Ольга встигла відвідати основні визначні пам'ятки.

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