Гаряча покерна красуня підтримала збірну України в Римі в компанії Віктора Коваленка (фото)

Ольга Єрмольчева добиралася до столиці Італії через Сицилію та гаряче підтримувала команду Андрія Шевченка на стадіоні

Ольга Єрмольчева наживо побачила гірку поразку збірної України / Фото: Instagram Ольги Єрмольчевої

Вчора збірна України поступилася англійцям в 1/4 фіналу футбольного Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка завершили свої виступи на чемпіонаті Європи, а британці зіграють у півфіналі з Данією.

Поєдинок в Римі відвідала і найкраща українська покеристка Ольга Єрмольчева. Дівчина виклала фото в Instagram з арени "Стадіо Олімпіко". Там вона зустріла хавбека збірної України та Аталанти Віктора Коваленка, який не потрапив у заявку національної команди через травму.

До слова, дівчина показала весь свій шлях до столиці Італії. У Рим вона добиралася через Сицилію, а в самому "вічному місті" Ольга встигла відвідати основні визначні пам'ятки.