"Football's coming home": покерист з Англії готовий до бою з Італією у фіналі Євро-2020

Патрік Леонард підтримав Італію на "Уемблі", проте впевнений, що англійці виграють чемпіонат Європи

Вчора визначився перший фіналіст Євро-2020. Італія здолала Іспанію в серії пенальті і тепер битиметься у вирішальному поєдинку з Англією або Данією.

Всі ігри півфіналу і фіналу пройдуть на стадіоні "Уемблі". Битву Італії та Іспанії на власні очі побачив один з найкращих британських покеристів Патрік Леонард, який відвідав головну арену країни вчора ввечері. Хлопець підтримував Італію, проте впевнений, що Англія обіграє "Скуадру Адзурру" у фінальному поєдинку.

Про це Патрік сказав у Stories на своїй сторінці в Instagram, додавши вже звичну англійцям фразу "Football's coming home". Правда, для того, щоб зіграти проти Італії, команді Гарета Саутгейта ще необхідно пройти Данію в півфіналі. Гра відбудеться сьогодні, початок – о 22:00.