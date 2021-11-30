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Фламінго залишає Лас-Вегас. Епатажний заклад закривається через коронавірус

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
30 листопада, 21:15
В закладинки
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Казино Flamingo з гламурними рожевими столами припинило працювати наприкінці вересня через WSOP, однак у листопаді так і не повернулося до функціонування
Казино Flamingo припиняє свою діяльність
Казино Flamingo припиняє свою діяльність / Фото: Cardschat

Минулого тижня у Лас-Вегасі завершилася Світова серія покеру. Це була остання WSOP, яка відбулася в казино Rio. Заклад приймав турніри з 2005 року.

На час цієї серії закривали інші заклади компанії-власника. Caesars Entertainment оскільки для Rio не вистачало дилерів. Так, на якийсь час призупинили роботу казино Bally's та Flamingo.

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Bally&#39;s, Flamingo poker rooms closed during WSOP 2021 | Las Vegas Review-Journal

Спочатку очікувалося, що заклади продовжать свою роботу наступного дня після фінального дня WSOP. Однак у середу, 24 листопада, відкрився лише Bally's.

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Пізніше представник Caesars Entertainment пізніше оголосив про остаточне закриття Flamingo. Заклад було збудовано у 1946 році, але реконструйовано у 1993 році. Столи покеру в ньому були оформлені з рожевого матеріалу в тематику "фламінго".

Poker Game at The Flamingo Las Vegas – YouTube

Зазначимо, що від початку пандемії коронавірусу в Лас-Вегасі закрилося чимало гральних закладів. Наприклад, за останній рік припинили своє існування Linq, Planet Hollywood, Mirage, Binion&s, Palace Station та Green Valley Ranch.

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