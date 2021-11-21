Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Із Бразилії до Франції? Світова серія покеру змінить прописку у 2022 році

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
21 листопада, 17:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
WSOP більше 15 років базувалася в казино Rio, проте вже з наступного року організатори переїдуть до більшого закладу Лас-Вегаса
З 2022 року WSOP буде проводитись у казино Bally's and Paris у Лас-Вегасі.
З 2022 року WSOP буде проводитись у казино Bally's and Paris у Лас-Вегасі.

Вже 15 років Світова покерна серія проводиться в казино Rio в Лас-Вегасі. Заклад став культовим для покерної спільноти, проте вже найближчим часом WSOP очікують зміни.

Як стало відомо, вже з 2022 року головна серія покеру року змінить прописку і буде проводитись у казино Bally's and Paris. Виявилося, що багато хто з покеристів привітали цей переїзд.

Реклама

Вся річ у тім, що Rio розташоване за межами центральної частини Вегаса. Причому спочатку казино знаходилося в епіцентрі вечірок міста, проте подальша забудова міста "відкинула" Rio на околицю.

Нова локація саме розташована на центральному бульварі "міста гріхів". До того ж більшість гравців скаржилися на незручну логістику у закладі. Мова про довгі коридори, тісні ванні кімнати в номерах, погане кондиціювання покер-румів і огидне харчування.

Реклама

рио wsop покер вегас

При цьому були свої плюси в Rio. Казино давало WSOP право повністю розпоряджатися своєю територією на час серії, а також пропонувало безкоштовне паркування для гравців, яким було не по кишені знімати номер у готелі. Проживання у будинках на колесах – досить популярна практика для учасників WSOP.

Читайте також: Корай Алдемір – переможець Main Event WSOP 2021

Реклама

Що ж до Bally's and Paris, то комплекс зміг запропонувати організаторам майже втричі більше площі для покер-румів. Це особливо актуально під час пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що нинішня WSOP завершиться вже у вівторок, а наступна Світова покерна серія стартує лише через дев'ять місяців. WSOP 2022 пройде в Bally's and Paris з 31 травня по 19 липня наступного року.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти