Із Бразилії до Франції? Світова серія покеру змінить прописку у 2022 році

WSOP більше 15 років базувалася в казино Rio, проте вже з наступного року організатори переїдуть до більшого закладу Лас-Вегаса

З 2022 року WSOP буде проводитись у казино Bally's and Paris у Лас-Вегасі.

Вже 15 років Світова покерна серія проводиться в казино Rio в Лас-Вегасі. Заклад став культовим для покерної спільноти, проте вже найближчим часом WSOP очікують зміни.

Як стало відомо, вже з 2022 року головна серія покеру року змінить прописку і буде проводитись у казино Bally's and Paris. Виявилося, що багато хто з покеристів привітали цей переїзд.

Реклама

Вся річ у тім, що Rio розташоване за межами центральної частини Вегаса. Причому спочатку казино знаходилося в епіцентрі вечірок міста, проте подальша забудова міста "відкинула" Rio на околицю.

Нова локація саме розташована на центральному бульварі "міста гріхів". До того ж більшість гравців скаржилися на незручну логістику у закладі. Мова про довгі коридори, тісні ванні кімнати в номерах, погане кондиціювання покер-румів і огидне харчування.

Реклама

При цьому були свої плюси в Rio. Казино давало WSOP право повністю розпоряджатися своєю територією на час серії, а також пропонувало безкоштовне паркування для гравців, яким було не по кишені знімати номер у готелі. Проживання у будинках на колесах – досить популярна практика для учасників WSOP.

Читайте також: Корай Алдемір – переможець Main Event WSOP 2021

Реклама

Що ж до Bally's and Paris, то комплекс зміг запропонувати організаторам майже втричі більше площі для покер-румів. Це особливо актуально під час пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що нинішня WSOP завершиться вже у вівторок, а наступна Світова покерна серія стартує лише через дев'ять місяців. WSOP 2022 пройде в Bally's and Paris з 31 травня по 19 липня наступного року.