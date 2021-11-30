Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Фламинго покидает Лас-Вегас. Эпатажное заведение закрывается из-за коронавируса

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
30 ноября, 21:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Казино Flamingo с гламурными розовыми столами прекратило работать в конце сентября из-за WSOP, однако в ноябре так и не вернулось к функционированию
Казино Flamingo прекращает свою деятельность
Казино Flamingo прекращает свою деятельность / Фото: Cardschat

На прошлой неделе в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера. Это была последняя WSOP, которая прошла в казино Rio. Заведение принимало турниры с 2005 года.

На время этой серии закрывали и другие заведения компании-владельца Caesars Entertainment, поскольку для Rio не хватало дилеров. Так, на время приостановили работу казино Bally's и Flamingo.

Реклама

Bally&#39;s, Flamingo poker rooms closed during WSOP 2021 | Las Vegas Review-Journal

Изначально ожидалось, что заведения продолжат свою работу на следующий день после финального дня WSOP. Однако в среду, 24 ноября, открылся лишь Bally's.

Читайте также: Казино Вашингтона отменило турниры Мирового покерного тура из-за пандемии коронавируса

Реклама

Позже представитель Caesars Entertainment позже объявил об окончательном закрытии Flamingo. Заведение было построено в 1946 году, но реконструировано в 1993 году. Покерные столы в нем были оформлены из розового войлока в тематику "фламинго".

Poker Game at The Flamingo Las Vegas – YouTube

Отметим, что с начала пандемии коронавируса в Лас-Вегасе закрылось немало игорных заведений. К примеру, за последний год прекратили свое существование Linq, Planet Hollywood, Mirage, Binion's, Palace Station и Green Valley Ranch.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять