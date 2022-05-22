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Бразилець заробив майже півмільйона доларів на покері в інтернеті

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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22 травня, 16:29
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Родріго Селуан став переможцем івента хайролерів на онлайн-серії SCOOP та поповнив свій банкролл на 440 тисяч
Родріго Селуан виграв турнір хайролерів в онлайні
Родріго Селуан виграв турнір хайролерів в онлайні

В інтернеті триває весняний чемпіонат з онлайн-покеру (SCOOP), який проводить один із найбільших румов світу. Визначились нові переможці івентів.

На особливу увагу заслуговує турнір хайроллерів з бай-іном 25 тисяч доларів. В івент було зроблено 47 входів, а переможцем став бразилець Родріго Селуан.

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Американець зумів здолати в хедз-апі Михайла Воскобойнікова з Білорусі та підняти 440,5 тисячі доларів. Михайло ж задовольнявся також чималими призовими – 284К. Третім виявився іспанець Хуан Пардо із призовими 183,5 тисячі.

Також став відомим тріумфатор масового івенту SCOOP-44-L за 215 доларів. Турнір зібрав понад дві з половиною тисячі, а найкращим виявився стример з Канади Раян Чамас.

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Хлопець останнім часом прогресує, заробивши за півроку понад 600 тисяч. На SCOOP йому вдалося виграти ще 64 тисячі. Що ж до "живих" івентів, то в них Раян не такий успішний – лише 380 тисяч доходу за кар'єру.

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