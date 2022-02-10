Блеф на 120 тисяч доларів: Мартіросян виграв топ-турнір завдяки ризику суперника (відео)

Росіянину часто не щастило за фінальним столом Super MILLION, але йому допоміг відверто невдалий блеф від суперника

Артур Мартіросян досягає успіху в онлайн-покері / Фото: Pokeroff

Вчора добіг кінця грандіозний онлайн-івент Super MILLION$, що проводиться одним із найбільших румов світу. Бай-ін турніру становив 10,3К доларів, а реєструвалося на нього майже 300 гравців.

Це дозволило побити гарантію 2,5 мільйона. Серед учасників був і українець Павло Колінковський, однак до ІТМ він так і не дістався, вилетівши на 192 місці.

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За фінальним столом зібралося чимало відомих імен – топові канадські гравці Даніель Дворесс, Айзек Хекстон та Тімоті Нутер, гроза онлайн Самуель Вусден, а також Лев Готтліб.

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Чіплідером на початку фіналу був француз Сільвен Ласлі, проте йому вдалося посісти лише 6 місце. Переможцем же став росіянин Артур Мартиросян, якому успіх рідко посміхався у фіналі.

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І все ж таки покерист зумів дійти до хедз-апу, де бився з естонцем Марккосом Ладєвим, який відібрався в івент через сателіт. Щоправда, Марккос мав дворазову перевагу у стеку, але до середини гри вони вирівнялися.

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У дуелі все вирішив невдалий блеф Ладєва. Естонець із 59 так і не дочекався стриту (на стіл лягли 3-8-6-2-А), тоді як у Артура зачинилися дві пари (А6).

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Після рівера Марккос вирішив піти в олл-ін, але Мартиросян не побоявся зробити "кол". Це й дозволило йому стати чемпіоном змагання, що дозволило йому виграти аж 526 тисяч доларів. Ладєву ж дісталося 405К.

Результати фінального столу Super MILLION $: