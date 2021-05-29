Благодійний стрім заради фургона: найкращі гравці світу об'єдналися, щоб допомогти покеристу-інваліду (ВІДЕО)

Покерне співтовариство на чолі з Веронікою Брилл зібрало 75 тисяч доларів для придбання спеціалізованого фургона для Кеннета Клітона

Кеннет Клітон (зліва) / Фото: Pokertube

Світ покеру об'єднався заради допомоги відомому гравцеві Кеннету Клітону, який у 2017 році сенсаційно зайняв місце в топ 1К на WSOP і виграв близько 16 тисяч доларів. Покерист страждає від спинно-м'язової атрофії, через що прикутий до крісла і не може пересуватися на літаках.

Єдиним способом пересування на далекі відстані для Кеннета є спеціалізований транспорт, однак такий фургон обійдеться Клітону в 75 тисяч доларів. На допомогу гравцеві прийшли багато відомих покеристів. Вероніка Брилл організувала збір коштів через краупфандингову платформу, а також провела благодійний стрім з відомими покеристам. Серед тих, хто вклав свою лепту, були Філ Хельмут, Барт Хенсон, Лендон Тайс, Даг Полк, Білл Перкінс, Девід Тачман і багато інших.

Приєднався до акції і відомий ютубер Джонні Вайбс. Він пообіцяв пожертвувати по 5 доларів за кожен ретвіт його поста про Кеннета Клітона. В результаті Джонні довелося розщедритися на 10 тисяч доларів. Не дивно, що Клітон швидко зібрав необхідні 75 тисяч доларів і подякував усім учасникам акції на своїй сторінці в Twitter. Тепер за допомогою такого фургона Кеннет зможе подорожувати по США між покерними турами.