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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Підвищення для Козерогів та емоції Стрільців

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 жовтня, 07:21
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Відзавтра настають вихідні. Чим не привід розважити себе за покерним столом з друзями або в інтернеті? Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети і гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз на цей вікенд! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Не грайте в першій половині дня, ваш фарт ще спатиме. Займіться своїми справами, а ввечері починайте катати. Успіх буде неминучий!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Будьте пильні за столом, не пропустіть свою ключову руку. На ній ви зможете не тільки примножити стек, але і вибити опонента зі столу.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Блеф сьогодні буде на вашому боці, не бійтеся підіймати ставки. Ви зможете переконати опонентів у своїй силі, а якщо дійдете до шоудауну, вам обов'язково прилетить необхідна карта.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Покладіться на інтуїцію. Теорія і ймовірність залишаться лише цифрами. Якщо вірите, що з 23 зможете затягнути роздачу, сміливо підвищуйте ставки.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Не радимо агресивно вести себе проти досвідчених гравців. Майстерність не проп'єш, тому вас легко повернуть на землю. Поводьтесь скромно і тоді у вас буде шанс приспати пильність опонента.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Сьогодні вам не раз випаде флеш, тому довіртеся одномасним картам на руках. Правда, не варто забувати, що є комбінації і трохи краще.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Ваша інтуїція вам не допоможе, тому поводьтеся "як за підручником". Тільки гра за правилами і математичним розрахунком принесе вам профіт.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Приємної гри сьогодні не чекайте, тому або наберіться терпіння, або зробіть паузу. Навіть якщо виграш вам підкориться, легким він не буде.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Не радимо грати з друзями або близькими знайомими. Зайві емоції за столом можуть вам потім відгукнутися, тому убезпечте себе від цього.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Спробуйте піти на підвищення і зіграти в турнірах з великим внеском. Не бійтеся йти вгору і отримувати новий досвід від професіоналів. Не помиляється той, хто нічого не робить.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від гри в онлайні. Ви можете допустити механічну помилку, яка обійдеться вам дорого. Зіграйте наживо і не відмовте собі в справжніх емоціях від покеру.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Будьте готові до напруженої гри. Виважені рішення даватимуться вам важко, проте ризиковані ходи гратимуть проти вас. Терпіння і ще раз терпіння!

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Ден Сміт Ден Сміт
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