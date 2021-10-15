Азартний гороскоп на вікенд. Підвищення для Козерогів та емоції Стрільців

Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Відзавтра настають вихідні. Чим не привід розважити себе за покерним столом з друзями або в інтернеті? Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети і гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз на цей вікенд! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не грайте в першій половині дня, ваш фарт ще спатиме. Займіться своїми справами, а ввечері починайте катати. Успіх буде неминучий!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Будьте пильні за столом, не пропустіть свою ключову руку. На ній ви зможете не тільки примножити стек, але і вибити опонента зі столу.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Блеф сьогодні буде на вашому боці, не бійтеся підіймати ставки. Ви зможете переконати опонентів у своїй силі, а якщо дійдете до шоудауну, вам обов'язково прилетить необхідна карта.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Покладіться на інтуїцію. Теорія і ймовірність залишаться лише цифрами. Якщо вірите, що з 23 зможете затягнути роздачу, сміливо підвищуйте ставки.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Не радимо агресивно вести себе проти досвідчених гравців. Майстерність не проп'єш, тому вас легко повернуть на землю. Поводьтесь скромно і тоді у вас буде шанс приспати пильність опонента.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Сьогодні вам не раз випаде флеш, тому довіртеся одномасним картам на руках. Правда, не варто забувати, що є комбінації і трохи краще.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Ваша інтуїція вам не допоможе, тому поводьтеся "як за підручником". Тільки гра за правилами і математичним розрахунком принесе вам профіт.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Приємної гри сьогодні не чекайте, тому або наберіться терпіння, або зробіть паузу. Навіть якщо виграш вам підкориться, легким він не буде.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не радимо грати з друзями або близькими знайомими. Зайві емоції за столом можуть вам потім відгукнутися, тому убезпечте себе від цього.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Спробуйте піти на підвищення і зіграти в турнірах з великим внеском. Не бійтеся йти вгору і отримувати новий досвід від професіоналів. Не помиляється той, хто нічого не робить.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від гри в онлайні. Ви можете допустити механічну помилку, яка обійдеться вам дорого. Зіграйте наживо і не відмовте собі в справжніх емоціях від покеру.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Будьте готові до напруженої гри. Виважені рішення даватимуться вам важко, проте ризиковані ходи гратимуть проти вас. Терпіння і ще раз терпіння!