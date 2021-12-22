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А якщо Бог? Шведський анонім другий рік поспіль виграв головний турнір Європи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
22 грудня, 20:50
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Гравець під ніком WhatIfGod знову став найкращим гравцем Головної події Європейського покерного туру
Цього року European Poker Tour пройшов в онлайні
Цього року European Poker Tour пройшов в онлайні / Фото: Pokernews

На початку цього року в Празі мав відбутися Європейський покерний тур (ЕРТ), однак через погану епідемситуацію з коронавірусом серію змістили на наступний рік.

Проте один з покер-румів вирішив провести EPT в онлайні. Вчора завершився Main Event серії, вхід в який коштував 5200 доларів.

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За фінальний стіл вийшло 9 гравців, з яких лише один був анонімом WhatIfGod. І саме шведський гравець і став переможцем події, здолавши у хедз-апі відомого іспанця Рамона Колільяса.

Дуель тривала аж дві години, а у вирішальній роздачі WhatIfGod доїхав флеш на рівері, завдяки чому він зміг вивести суперника до олл-іну. Зазначимо, що це друга перемога гравця із цим ніком на EPT Online Main Event, минулого року за тріумф він здобув 1 мільйон. Тепер же виграш виявився скромнішим – 363К.

Результати фінального столу EPT Online Main Event:

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  1. WhatIfGod – 363 тис. доларів
  2. Рамон Колільяс – 276 тис. доларів
  3. Крістофер Рудольф – 210 тис. доларів
  4. Даніель Дворесс – 160 тис. доларів
  5. Едуардо Сільва – 122 тис. доларів
  6. Бруно Волкман – 93 тис. доларів
  7. Бен Ролле – 70 тис. доларів
  8. Орпен Кісачікоглу – 53 тис. доларів
  9. Педро Гараньяні – 41 тис. доларів

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