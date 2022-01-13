В Киев приедут легенды покера Леон Цукерник и Бертран Гроспелье! Как сыграть против чемпионов WSOP

Уже на следующей неделе два суперигрока посетят серию PokerMatch UA Millions и примут участие в специальном суперивенте для хайроллеров

Леон Цукерник и Бертран Гроспелье приедут в Киев на серию PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

Уже завтра в киевском пятизвездочном отеле Premier Palace стартует первая крупная покерная серия года PokerMatch UA Millions Grand Opening Kyiv. Суперивенты пройдут с 14 по 23 января.

Одним из организаторов серии станет крупнейший покер-рум Украины PokerMatch, совместно с UA Millions и Всеукраинской федерацией спортивного покера. Серия будет состоять из 11-ти ивентов с общей гарантией 11 миллионов гривен!

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Также организаторы объявили о новом премиальном турнире Leon's Challenge. Ивент будет организован в честь приезда на серию двух мировых звезд покера – Леона Цукерника и Бертрана Гроспелье.

Турнир пройдет 18 января (вторник), начало – в 17:00. Бай-ин события составит 150 тысяч гривен. Кроме того, PokerMatch проведет онлайн-сателлиты к Leon's Challenge. С правилами участия в турнирах можно подробнее ознакомиться на официальном сайте рума.

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Кто такие Леон Цукерник и Бертран Гроспелье?

Леон является не только топовым покеристом (4,9М дохода за овальным столом), но и успешным бизнесменом. В 2003 году Цукерник открыл "King's Casino" в чешском Розвадове и за это время локация стала европейским аналогом Лас-Вегаса.

К слову, именно там в 2019 году чех заработал свой единственный браслет Мировой серии покера, выиграв ивент WSOPE по Short Deck. За победу Цукерник получил 1,2 миллиона долларов.

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Что же касается Гроспелье, то француз является самым успешным покеристом своей страны. Заработав в живых турнирах почти 15 миллионов долларов, Бертран по праву входит в ТОП-50 самых богатых игроков в истории.

Также ElkY ввел моду на черные очки за столом и даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Гроспелье провел сразу 62 турнира Sit&Go одновременно. Кроме того, в послужном списке француза также есть два браслета WSOP, а также победы на EPT и WPT.