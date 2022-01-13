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До Києва приїдуть легенди покеру Леон Цукерник та Бертран Гроспельє! Як зіграти проти чемпіонів WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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13 січня, 14:02
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Вже наступного тижня два супергравці відвідають серію PokerMatch UA Millions і візьмуть участь у спеціальному суперівенті для хайролерів
Леон Цукерник та Бертран Гроспельє приїдуть до Києва на серію PokerMatch UA Millions
Леон Цукерник та Бертран Гроспельє приїдуть до Києва на серію PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

Вже завтра в київському п'ятизірковому готелі Premier Palace стартує перша велика покерна серія року PokerMatch UA Millions Grand Opening Kyiv. Суперівенти відбудуться з 14 по 23 січня.

Одним з організаторів серії стане найбільший покер-рум України PokerMatch, спільно з UA Millions та Всеукраїнською федерацією спортивного покеру. Серія складатиметься з 11-ти івентів з загальною гарантією 11 мільйонів гривень!

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Також організатори оголосили про новий преміальний турнір Leon's Challenge. Івент буде організований на честь приїзду на серію двох світових зірок покеру Леона Цукерника та Бертрана Гроспельє.

Турнір пройде 18 січня (вівторок), початок – о 17:00. Бай-ін події становитиме 150 тисяч гривень. Крім того, PokerMatch проведе онлайн-сателіти до Leon's Challenge. З правилами участі у турнірах можна докладніше ознайомитись на офіційному сайті руму.

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Хто такі Леон Цукерник та Бертран Гроспельє?

Леон є не лише топовим покеристом (4,9 М доходу за овальним столом), а й успішним бізнесменом. У 2003 році Цукерник відкрив "King's Casino" в чеському Розвадові та за цей час локація стала європейським аналогом Лас-Вегасу.

До речі, саме там у 2019 році чех заробив свій єдиний браслет Світової серії покеру, вигравши івент WSOPE з Short Deck. За перемогу Цукерник отримав 1,2 мільйона доларів.

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Що ж до Гроспельє, то француз є найуспішнішим покеристом своєї країни. Заробивши в живих турнірах майже 15 мільйонів доларів, Бертран по праву входить до ТОП-50 найбагатших гравців в історії.

Бертран Гроспелье: прирожденный победитель

Також ElkY увів моду на чорні окуляри за столом і навіть увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Гроспельє провів одразу 62 турніри Sit&Go одночасно. Крім того, у послужному списку француза також є два браслети WSOP, а також перемоги на EPT та WPT.

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45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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