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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Київ прийме грандіозну покерну серію. Розклад турнірів та правила участі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 грудня, 14:35
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У столичному готелі Premier Palace пройдуть круті івенти в рамках PokerMatch UA Millions. Загальна гарантія становитиме аж 11 мільйонів гривень
Готель Premier Palace прийме першу серію турнірів PokerMatch UA Millions у 2022 році
Готель Premier Palace прийме першу серію турнірів PokerMatch UA Millions у 2022 році / Фото: PokerMatch

До Нового Року залишилося менше двох тижнів. Тим часом вже відомий розклад та місце проведення першої великої серії 2022 року в Україні. PokerMatch UA Millions Grand Opening Kyiv.

Пройде вона з 14 по 23 січня у п'ятизірковому київському готелі Premier Palace в офлайн-режимі. Одним з організаторів серії стане найбільший покер-рум України PokerMatch, спільно з UA Millions та Всеукраїнською федерацією спортивного покеру.

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На учасників чекають 11 топових подій із загальною гарантією 11 мільйонів гривень! Турніри з Холдему та Омаху в основному проходитимуть у форматі нокауту та PKO. До вашої уваги – найгарячіші івенти PokerMatch UA Millions:

  1. З 14 по 17 січня пройде турнір PokerMatch Millions Lets Fight Accumulator Stack із гарантією 2,5М. Бай-ін становитиме 4700 гривень.
  2. PokerMatch UA Millions Main Event призначено на 17-23 січня. Внесок за пряму участь у Day 1 становитиме 20 тисяч. Гарантія Main Event – 4 мільйони гривень.
  3. В обидва ці івента можна потрапити також через сателіти які щодня проходять на PokerMatch в онлайні.
  4. Подія Heavyweight Progressive KO триватиме з 18 до 21 січня. Сума внеску дорівнюватиме 27К, а гарантія – аж 2,5 мільйона.
  5. У турнірі Ukraine Nations Team Stars KO візьмуть участь чемпіони світу з матч-покеру 2020 року, тому за їх вибивання гравців чекає додаткова винагорода. Бай-ін – 5750 гривень.

Повний розклад турнірів PokerMatch UA Millions:

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Крім того, для всіх учасників серії буде доступна 50% знижка на перебування в готелі Premier Palace. Докладніше з правилами участі та структурою всіх сателітів можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch.

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