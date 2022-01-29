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День рождения Али Имсировича. История баскетболиста-неудачника, который пошел против отца

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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29 января, 16:04
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Боснийский гений с каждым годом выигрывает все больше и больше турниров. Знакомимся поближе с молодым дарованием
Али Имсирович продолжает покорять крупные покерные турниры
Али Имсирович продолжает покорять крупные покерные турниры / Фото: Twitter Pokergo

Сегодня исполняется 27 лет одному из самых талантливых покеристов современности Али Имсирович. Босниец в своем молодом возрасте успел заработать 15,6 миллиона долларов за овальным столом.

Это позволило ему войти в ТОП-50 самых успешных игроков в истории. Босниец в раннем возрасте покинул Родину из-за войны, а его семья потеряла ресторанный бизнес. В итоге Али осел в США с родителями, а позже переехал в Канаду.

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В детстве Имсирович мечтал стать баскетболистом, но из-за тяжелой травмы вынужден был сконцентрироваться на учебе. Со временем Али стал интересоваться покером, в который играл его отец с друзьями. Впрочем, строгий предок всячески отстранял сына от овального стола.

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Как оказалось, он лишь отсрочил неизбежное. Со временем Имсирович бросил учебу в университете и серьезно увлекся картами. Али рассказывал, что в 18 лет он использовал данные отцом 60 долларов на игру в покер.

Первый блин оказался не комом, Али сумел не только отбить взнос, но и заработать сверху еще 100 долларов. Пять лет назад босниец решил громко заявить о себе на WSOP, но в итоге в Лас-Вегасе его привлекла серия хайроллеров Poker Masters.

Poker Masters 2021 Preview: Can Anyone Catch Up to Ali Imsirovic in PokerGO Tour Standings?

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Спустя год Имсирович стал ее победителем, забрав фиолетовый пиджак в качестве приза. Особенно успешным для игрока стал прошлый год, в течение которого он выиграл почти половину своего дохода от покера.

Браслеты WSOP ему пока не покорялись, но за 2021 год он сумел заработать 6 миллионов и попасть в призы аж на 52 ивентах. Это позволило ему стать покеристом года по версии PokerGo и Global Poker Awards. Кажется, что на этом он отнюдь не собирается останавливаться!

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Джастин Бономо Джастин Бономо
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Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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