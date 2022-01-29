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День народження Алі Імсіровича. Історія баскетболіста-невдахи, який пішов проти батька

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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29 січня, 16:04
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Боснійський геній з кожним роком виграє дедалі більше турнірів. Знайомимося ближче з молодим даруванням
Алі Імсіровіч продовжує підкорювати великі покерні турніри
Алі Імсіровіч продовжує підкорювати великі покерні турніри / Фото: Twitter Pokergo

Сьогодні виповнюється 27 років одному з найталановитіших покеристів сучасності Алі Імсірович. Боснієць у своєму молодому віці встиг заробити 15,6 мільйона доларів за овальним столом.

Це дозволило йому увійти до ТОП-50 найуспішніших гравців в історії. Боснієць у ранньому віці залишив Батьківщину через війну, а його родина втратила ресторанний бізнес. У результаті Алі осел у США з батьками, а потім переїхав до Канади.

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У дитинстві Імсирович мріяв стати баскетболістом, але через тяжку травму змушений був сконцентруватися на навчанні. Згодом Алі став цікавитись покером, у який грав його батько із друзями. Втім, суворий предок всіляко усував сина від овального столу.

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Як виявилося, він лише відстрочив неминуче. Згодом Імсирович кинув навчання в університеті та серйозно захопився картами. Алі розповідав, що у 18 років він використав дані батьком 60 доларів на гру в покер.

Перший млинець виявився не нанівець, Алі зумів не лише відбити внесок, а й заробити зверху ще 100 доларів. П'ять років тому боснієць вирішив голосно заявити про себе на WSOP, але у підсумку в Лас-Вегасі його залучила серія хайролерів Poker Masters.

Poker Masters 2021 Preview: Can Anyone Catch Up to Ali Imsirovic in PokerGO Tour Standings?

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Через рік Імсірович став її переможцем, забравши фіолетовий піджак як приз. Особливо успішним для гравця став минулий рік, протягом якого він виграв майже половину свого прибутку від покеру.

Браслети WSOP йому поки не підкорялися, але за 2021 він зумів заробити 6 мільйонів і потрапити в призи аж на 52 івентах. Це дозволило йому стати покеристом року за версією PokerGo та Global Poker Awards. Здається, що на цьому він не збирається зупинятися!

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Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
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