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Перкінс vs Тайс: покерист довів загальний заробіток в дуелі до 83 тисяч доларів (ВІДЕО)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
10 червня, 14:31
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Лендону Тайс все одно ще далекий від відіграшу 720 мільйонів доларів, проте часу ще достатньо
Білл Перкінс та Лендон Тайс вступили у довготривалий хедз-ап турнір
Білл Перкінс та Лендон Тайс вступили у довготривалий хедз-ап турнір / Фото: Americas Cardroom

У ці дні проходить гучна покерна битва між бізнесменом Біллом Перкінсом та професійним гравцем Лендоном Тайсом. Парочка вирішила провести хедз-ап баттл на 20 тисяч роздач, щоб визначити переможця. Маленький та великий блайнди – 200 та 400 доларів відповідно.

Правда, є один момент. Білл має фору у 720 тисяч доларів, тому покеристу потрібно її як мінімум відіграти, щоб вийти в "нуль". Вчора ж завершився п'ятий день баталій і перемогу в ньому здобув Тайс. Зігравши 366 роздач, американець виграв 29 тисяч доларів.

Підсумковий профіт Тайса над Перкінсом становить вже 83,7 тисячі доларів, проте до відіграшу вище зазначеної фори ще далеко. Поки ж гравці відіграли 2045 роздач із запланованих 20 тисяч. Фінал серії очікується через три місяці.

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