Перкинс vs Тайс: покерист довел общий заработок в дуэли до 83 тысяч долларов (ВИДЕО)

Лэндону Тайсу все равно еще далеко до отыгрыша 720 миллионов долларов, однако времени еще предостаточно

Билл Перкинс и Лэндон Тайс вступили в длительный хедз-ап турнир / Фото: Americas Cardroom

В эти дни проходит громкая покерная битва между бизнесменом Биллом Перкинсом и профессиональным игроков Лэндоном Тайсом. Парочка решила провести хедз-ап баттл на 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя. Маленький и большой блайнды – 200 и 400 долларов соответственно.

Правда, есть один момент. Билл имеет фору в 720 тысяч долларов, поэтому покеристу нужно ее как минимум отыграть, чтобы выйти в "ноль". Вчера же завершился пятый день баталий и победу в нем одержал Тайс. Сыграв 366 раздач, американец выиграл 29 тысяч долларов.

Итоговый профит Тайса над Перкинсом составляет уже 83,7 тысячи долларов, однако до отыгрыша выше указанной форы еще далеко. Пока же игроки отыграли 2045 раздач из запланированных 20 тысяч. Финал серии ожидается через три месяца.