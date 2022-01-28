Сделал фуа-гра из соперников! Опытный малазиец выиграл 864 тысячи долларов в криптовалюте

Пол Фуа затащил очередной ивент хайроллеров, который проводился в крипторуме CoinPoker

Пол Фуа разрывает в онлайн-крипторуме / Фото: Pokernews

Пол Фуа по праву считается самым успешным игроком в покер из Азии. За всю карьеру малазиец заработал 21,3М в живых турнирах, входя в ТОП-30 All Time Money List.

В последние годы покерист выступает исключительно в ивентах с высокими лимитами – не ниже 25К долларов. На днях же Фуа решил сыграть в хайроллерском ивенте в крипторуме CoinPoker, чьим основателем является Тони Джи.

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Заплатив 100 тысяч долларов, Пол стал одним из 14-ти участников High Roller 100K Special 3 NLH. В призы попали трое игроков, а Пол добыл уверенную победу.

По пути к хедз-апу малазиец лично выбил троих оппонентов, в том числе Тони Джи. А в дуэли с NammosMykonos Фуа раскрутился с 11 бб и сделал несколько камбэков. В решающей раздаче Фуа с парой восьмерок обыграл соперника с КQ на руках.

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В итоге Пол сумел пополнить свой банкролл на 864 тысячи долларов. Отметим, что в крипторуме все призы выплачиваются в криптовалюте Tether, которая привязана к курсу доллара США.