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Зробив фуа-гра із суперників! Досвідчений малазієць виграв 864 тисячі доларів у криптовалюті

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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28 січня, 18:11
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Пол Фуа затягнув черговий івент хайроллерів, який проводився у крипторумі CoinPoker
Пол Фуа розриває в онлайн-крипторумі
Пол Фуа розриває в онлайн-крипторумі / Фото: Pokernews

Пол Фуа вважається найуспішнішим гравцем у покер з Азії. За всю кар'єру малазієць заробив 21,3М у живих турнірах, входячи до ТОП-30 All Time Money List.

В останні роки покерист виступає виключно в івентах з високими лімітами – не нижче ніж 25К доларів. Днями ж Фуа вирішив зіграти у хайролерському турнірі у крипторумі CoinPoker, засновником якого є Тоні Джі.

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Заплативши 100 тисяч доларів, Пол став одним із 14-ти учасників High Roller 100K Special 3 NLH. У призи потрапили троє гравців, а Пол здобув упевнену перемогу.

Дорогою до хедз-апу малазієць особисто вибив трьох опонентів, зокрема Тоні Джі. А в дуелі з Nammos Mykonos Фуа розкрутився з 11 вб і зробив кілька камбеків. У вирішальній роздачі Фуа з кількома вісімками обіграв суперника з КQ на руках.

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У результаті Пол зумів поповнити свій банкрол на 864 тисячі доларів. Зазначимо, що у крипторумі всі призи виплачуються у криптовалюті Tether, яка прив'язана до курсу долара США.

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