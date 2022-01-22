Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 День Соборности Украины 🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Ничего не понятно, но очень интересно. Аппетитная няшка хочет создать новый вид покера

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 января, 18:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американская покеристка Мария Хо вместе с другими игроками участвуют в разработке новой покерной игры, которая может стать неким дополнением к Безлимитному Холдему
Обворожительная Мария Хо зарекомендовала себя одной из лучших покеристок мира
Обворожительная Мария Хо зарекомендовала себя одной из лучших покеристок мира / Фото: Instagram Марии Хо

Красавица Мария Хо является одной из топовых девушек в покерном мире. Она входит в ТОП-350 самых успешных игроков в истории, заработав за овальным столом 4,2 миллиона долларов.

Впрочем, девушка также имеет влияние в покерном мире и видит свою миссию не только в заработке. Хо также работает телеведущей и активно популяризирует игру в соцсетях и на топовых мероприятиях.

Реклама

Так, Мария призналась, что участвует в разработке новой покерной игры. Правда, девушка пока оставила в секрете ее правила и даже название.

"Мы занимаемся созданием некого "комплимента" покеру, а не новой уникальной игры вроде Бадуги или Short Deck. Новая игра будет создана для тех, кто уже умеет играть в покер.

Она позволит повысить скилл в игровом формате без привычного обучения или тренировки. Пока я не могу рассказать детали, но игра будет разработана для фанатов Безлимитного Холдема как дополнительный обучающий проект".

Ранее Мария Хо рассказала о главной проблеме современного покера. По ее мнению, опытные игроки зачастую ведут себя с неприветливо новичками, которые желают поиграть против кумиров.

покерМария Хо
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ
Майкл Мизраки
Майкл Мизраки
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Си Тран
Джей Си Тран
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович
Кэри Катц
Кэри Катц
1 /2
Дни рождения января
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять