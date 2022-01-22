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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Апетитна няшка хоче створити новий вид покеру

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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22 січня, 18:39
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Американська покеристка Марія Хо разом з іншими гравцями беруть участь у розробці нової покерної гри, яка може стати доповненням до Безлімітного Холдему
Чарівна Марія Хо зарекомендувала себе однією з найкращих покеристок світу
Чарівна Марія Хо зарекомендувала себе однією з найкращих покеристок світу / Фото: Instagram Марії Хо

Красуня Марія Хо є однією з топових дівчат у світі покеру. Вона входить до ТОП-350 найуспішніших гравців в історії, заробивши за овальним столом 4,2 мільйона доларів.

Втім, дівчина також має вплив у світі покеру і бачить свою місію не тільки в заробітку. Хо також працює телеведучою та активно популяризує гру в соцмережах та на топових заходах.

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Так, Марія зізналася, що бере участь у розробці нової гри в покер. Щоправда, дівчина поки що залишила в секреті її правила і навіть назву.

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"Ми займаємося створенням якогось "компліменту" покеру, а не нової унікальної гри на кшталт Бадуги або Short Deck. Нова гра буде створена для тих, хто вже вміє грати в покер.

Вона дозволить підвищити скіл у ігровому форматі без звичного навчання чи тренування. Поки що я не можу розповісти деталі, але гра буде розроблена для фанатів Безлімітного Холдему як додатковий навчальний проект".

Раніше Марія Хо розповіла про головну проблему сучасного покеру. На її думку, досвідчені гравці часто поводяться з непривітними новачками, які бажають пограти проти кумирів.

покерМарія Хо
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