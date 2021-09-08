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Неудержимый балканский ураган: лучший покерист года заработал более 4 миллионов в 2021-ом

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
8 сентября, 12:30
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Али Имсирович поднял почти 600 тысяч долларов в последнем ивенте серии Super High Roller Bowl
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович рвет всех в 2021 году / Фото: Cardschat

Вчера на Северном Кипре завершился последний турнир крупной покерной серии Super High Roller Bowl Europe. Ивенты принял пятизвездочный отель Merit Royal.

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В девятом ивенте SHRBE зарегистрировалось всего 26 игроков. Однако каждый из них внес по 50 тысяч долларов, что позволило призовому фонду перевалить за отметку в миллион долларов.

В ITM попали всего четверо игроков. Немец Кристоф Фогельсанг завершил четвертым. Вслед за ним стол покинул американский хайроллер Кэри Катц.

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До хедз-апа дошли Али Имсирович и Дэвид Колмен. В итоге победу праздновал босниец, которому нет равных в этом году. Для Али это уже десятая победа в 2021 году.

Кроме того, за этот же период Имсирович 22 раза доходил до финальных столов, а общая сумма его призовых в 2021-ом уже перевалила за 4 миллиона долларов!

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Результаты финального стола SHRBE Event #9:

  1. Али Имсирович – 598 тыс долларов
  2. Дэвид Колмен – 364 тыс долларов
  3. Кэри Катц – 208 тыс долларов
  4. Кристоф Фогельсанг – 130 тыс долларов

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