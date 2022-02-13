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Более семи миллионов в криптовалюте! Литовский бизнесмен сорвал крупнейший банк в истории Омахи

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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13 февраля, 14:42
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Антанас Гуога продолжает зажигать в крипторуме, заработав почти 8 миллионов долларов лишь с одной раздачи
Тони Джи - лучший покерист из Литвы
Тони Джи - лучший покерист из Литвы / Фото: Pokernews

Легендарный литовский покерист Антанас Гуога, известный под псевдонимом Тони Джи, продолжает зажигать в собственном руме Coin Poker, который проводит выплаты в криптовалюте Tether.

В середине января в нем Тони Джи и Леон Цукерник разыграли самый крупный банк в истории Холдема, разделив между собой 1,8 миллиона долларов. Теперь же литовец сам смог побить рекорд, но уже в Омахе.

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Гуога сел за кэш-стол с солидными блайндами 5000/10 000 долларов, за которым уже было два игрока. Вместе они несколько раз преодолевали отметку 4 миллиона в банке, однако в итоге добрались до еще более крупной суммы.

Тони Джи: J♦️K♠️3♠️Q♥️
HannibalGetya: Q♦️4♣️A♣️3♦️

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Флоп удачно лег обоим игрокам (Q♣️A♥️T♣️), дав литовцу стрит, а его сопернику – флеш-дро. Когда на терне выпала 8♥️, Тони Джи пошел в олл-ин и HannibalGetya его поддержал.

Ривер не подарил ему желаемую масть (4♦️), что позволило Гуоге забрать рекордный для Омахи банк – 7,75М USDT. Данная криптовалюта полностью привязана к курсу доллара.

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