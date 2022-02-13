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Понад сім мільйонів у криптовалюті! Литовський бізнесмен зірвав найбільший банк в історії Омахи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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13 лютого, 14:42
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Антанас Гуога продовжує запалювати у крипторумі, заробивши майже 8 мільйонів доларів лише з однієї роздачі
Тоні Джі - найкращий покерист з Литви
Тоні Джі - найкращий покерист з Литви / Фото: Pokernews

Легендарний литовський покерист Антанас Гуога, відомий під псевдонімом Тоні Джі, продовжує запалювати у власному румі Coin Poker, який проводить виплати у криптовалюті Tether.

У середині січня у ньому Тоні Джі та Леон Цукерник розіграли найбільший банк в історії Холдему, поділивши між собою 1,8 мільйона доларів. Тепер литовець сам зміг побити рекорд, але вже в Омасі.

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Гуога сів за кеш-стіл із солідними блайндами 5000/10 000 доларів, за яким уже було два гравці. Разом вони кілька разів долали позначку 4 мільйони в банку, однак у результаті дісталися ще більшої суми.

Тоні Джі: J♦️K♠️3♠️Q♥️
HannibalGetya: Q♦️4♣️A♣️3♦️

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Флоп вдало ліг обом гравцям (Q♣️A♥️T♣️), давши литовцю стріт, а його супернику – флеш-дро. Коли на терні випала 8♥️, Тоні Джі пішов у олл-ін і HannibalGetya його підтримав.

Рівер не подарував йому бажану масть (4♦️), що дозволило Гуозі забрати рекордний для Омахи банк – 7,75М USDT. Ця криптовалюта повністю прив'язана до курсу долара.

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