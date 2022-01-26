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Український "володар кільця" провалився у спробі завоювати топову нагороду

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 січня, 16:52
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Дмитро Бистровзоров вже вигравав кільце WSOPC цього року, однак у Головній події серії він зупинився за кілька кроків від фіналки
Дмитро Бистровзоров вже завойовував для України кільце WSOPC
Дмитро Бистровзоров вже завойовував для України кільце WSOPC

Цими днями в чеському Розвадові проходить серія WSOP International Circuit. Зокрема, залишилося визначити переможця Main Event, який отримає від організаторів призові та золоте кільце.

Бай-ін турніру становив 1700 євро, що дозволило зібрати 808 гравців. Стартовий день тривав три доби, а в Day 2 вийшли троє українців – Валерій Фірстенко, Микола Костирко та Дмитро Бистровзоров.

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І якщо перші двоє зійшли з дистанції вже другого дня, то Дмитро довгий час претендував на фіналку. Він опинився серед 59 учасників, які пройшли Day 3.

Main Event WSOP Circuit у Чехії

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В одній із роздач Бистровзоров отримав АТ і почав діяти агресивно проти голландця Ронні Лемменса з АК. Флоп подарував нашому спортсмену стріт-дро, тому Дмитро продовжив ставити свої фішки і все ж таки програв, не отримавши посилення.

У підсумку українець зайняв 36 місце, що дозволило йому вибороти 4795 євро. Його кривдник Лемменс був п'ятим, а перемога дісталася турку Фейзуллі Караарслану. Покерист повернувся додому не лише з кільцем, а й 204,5 тисячами євро.

Дмитро Бистровзоров виграв кільце WSOP Circuit

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Зазначимо, що Дмитро не залишив Чехію без трофея. Тиждень тому йому таки підкорилося обручку на WSOPC, піднявши 116 тисяч на турнірі Monsterstack.

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