Тур найкращими готелями США: WSOP розіграє золоті кільця в новій серії турнірів

Світова покерна серія опублікувала розклад "бюджетних" івентів у 13 різних локаціях Північної Америки в рамках серії WSOP Circuit

Опублікований графік WSOP Circuit 2021-2022 / Фото: WSOP

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці розігрують 88 золотих браслетів у різних видах покеру.

WSOP триватиме до середини листопада, після чого організація розпочне нову серію WSOP Circuit. Полягатиме вона у двотижневих турах різними північноамериканськими локаціями.

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Так, на сезон 2021-2022 організатори запланували 13 зупинок. Крім того, в онлайні наприкінці цього року пройде грандіозний фрірол із гарантованим призовим фондом 250 тисяч доларів.

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Якщо на WSOP переможці отримують золоті браслети, то на турнірах Circuit тріумфаторам дістануться кільця. До того ж усі переможці івентів WSOPC отримають від організаторів квиток на Tournament of Champions, який пройде у 2022 році в Лас-Вегасі в рамках Світової серії покеру.

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Етап Казино Місце Дати 1 Harrah's Cherokee Північна Кароліна, США 25.11.2021 – 06.12.2021 2 The Bicycle Casino Лос-Анджелес, США 04.12.2021 – 15.12.2021 3 Hilton Aruba Ноорд, Аруба 09.12.2021 – 19.12.2021 Freeroll онлайн wsop.com 28.12.2021 4 Choctaw Durant Даллас, США 06.01.2022 – 17.01.2022 5 Deerfoot Inn Калгарі, Канада 12.01.2022 – 23.01.2022 6 Thunder Valley Casino Північна Каліфорнія, США 13.01.2022 – 24.01.2022 7 Horseshoe/Tunica Міссісіпі, США 20.01.2022 – 31.01.2022 8 Isle of Pompano Флорида, США 03.02.2022 – 14.02.2022 9 Hard Rock Тулса, США 10.03.2022 – 21.03.2022 10 Turning Stone Resort Casino Нью-Йорк, США 17.03.2022 – 28.03.2022 11 Harrah's Cherokee Північна Кароліна, США 07.04.2022 – 18.04.2022 12 Horseshoe/Tunica Міссісіпі, США 21.04.2022 – 02.05.2022 13 Harrah's New Orleans Луїзіана, США 05.05.2022 – 16.05.2022

Турніри Circuit придумані WSOP для легшого доступу до турнірів аматорам та напівпрофесіоналам. Бай-іни подій варіюватимуться від 250 доларів до 5,3 тисячі американських грошей.