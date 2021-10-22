Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Як прочитати емоції опонента в онлайні? Порада від досвідченої красуні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 жовтня, 21:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Активна стрімерша Іванна Соя повідала про те, на які емоції суперника вона звертає увагу під час гри в покер
Іванна Соя допомагає розпізнати емоції противника в покері
Іванна Соя допомагає розпізнати емоції противника в покері / Фото: Getty Images

Спостереження за опонентами – один з ключових скілів у покері. По емоціях гравця можна прочитати його подальші дії та навіть побачити блеф.

Читайте також: 10 заповідей для гравця-початківця

Реклама

Так, досвідчений гравець в покер і постійний стример PokerMatch Іванна Соя розповіла про моменти, на які вона звертає увагу під час сесії.

"Я звертаю увагу на знаки не тільки від опонентів, а й від Всесвіту. Завжди слідкую за теллсами, особливо в офлайні.

Свого часу багато цим цікавилася, читала книгу Майка Каро "Мова жестів у покері", різні статті, дивилася відео. Все доступне на цю тему.

Найчастіше, як мені здається, цей орієнтир допомагає, але були й такі моменти, що якийсь знак мене підводив. Можу сказати точно, що на одні теллси спиратися не можна, це велика помилка. Потрібно дивитися і аналізувати всі разом".

Реклама

А як бути з онлайн-покером? Прочитати суперників в інтернеті вкрай непросто. На цей рахунок Іванна також дала пораду.

"В онлайні щось більш близьке до теллсів в оффлайні – це таймінг. Професіонали завжди намагаються витримувати однаковий час як з натсами, так і з блефом. Тому потрібно особливо уважно розуміти, проти кого граєте.

Наприклад, іноді буває флоп спарений і любитель робить миттєвий чек. Отже, він як би говорить "У мене нічого немає". Але, швидше за все, ситуація протилежна і він тут добре потрапив. З хорошими регулярами такий хід уже не пройде".

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти