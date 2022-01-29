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Спасибо бабушке! История невероятной раздачи, которая прославила Кэри Катца (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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29 января, 22:37
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Американский хайроллер не только заработал миллионы за покерным столом, но и начал популяризировать игру в интернете
Кэри Катц входит в ТОП-10 самых успешных игроков в истории покера
Кэри Катц входит в ТОП-10 самых успешных игроков в истории покера / Фото: Pokernews

29 января исполнилось 52 года одному из богатейших покеристов в мире Кэри Катцу. Американец стал миллионером еще до того, как сел за покерный стол, а в гемблинговой индустрии проявил себя и с другой стороны.

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Именно Катц является владельцем крупнейшего покерного стримингового сервиса PokerGo. Ресурс не только транслирует крупнейшие ивенты, но и сам проводит турниры среди хайроллеров.

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Что же касается самого Кэри, то он окончил Университет Джорджии и в 1999 году основал компанию College Loan Corporation. Фирма занималась выдачей студенческих кредитов в США. Катц проработал в ней аж 15 лет.

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Кэри Катц
Кэри Катц

Покером американец начал заниматься в середине нулевых, когда его на эту игру подсадила бабушка. За это время Катц успел заработать в "живых" турнирах аж 33,6 миллиона долларов, что позволяет ему входить в ТОП-10 самых успешных покеристов.

Несмотря на то, что Кэри не выигрывал браслеты WSOP, громких побед у него было достаточно. Однако ярче всего он показал себя за столом турнира Big One fo One Drop в 2014 году.

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Cary Katz

Бай-ин события составил аж 1 миллион долларов, но Кэри окупил эти траты, заняв 8 место (1,3М призовых). Особенно запомнился нокаут Коннора Дринана.

Обоим игрокам выпала пара тузов, соперники пошли в олл-ин и уже готовы были к дележке, однако в этой ситуации Катц сумел забрать весь банк. Смотрим и наслаждаемся!

покерКэри Катц
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