Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Популярная криптобиржа заморозит счета россиян, однако санкции можно обойти

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 18:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компания введет ограничения согласно пятому пакету санкций ЕС, но они вступят в силу 31 мая
Coinbase заморозит часть активов юзеров из России и Беларуси
Coinbase заморозит часть активов юзеров из России и Беларуси

Покеристы зачастую пользуются криптоплатформами для вывода средств. Одной из самых популярных является Coinbase, которая базируется в Европе.

На днях компания огорчила своих пользователей из России и Беларуси. С 31 мая Coinbase заморозит счета из этих стран, поэтому служба поддержки разослала юзерам письма с предложением вывести все средства до этой даты.

Реклама

Биржа отмечает, что доступ будет ограничен в рамках пятого пакета санкций ЕС, которые наложены на Россию из-за ее военного вторжения в Украину. Доступ будет закрыт для всех граждан, юридических лиц и резидентов РФ.

Читайте также: Шахтер проведет NFT-аукцион на платформе Binance для помощи Украине

Если же пользователь не выведет средства, то они будут заморожены до окончания действий санкций. Доступ к ним будет закрыт. Правда, позже оказалось, что это касается не всех россиян, а лишь тех, у кого на счету более 10 тысяч евро.

Реклама

Также санкций могут обойти россияне, которые проживают за границей и имеют вид на жительство или гражданство в другой стране. Для этого им нужно отправить документы в службу техподдержки Coinbase.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять