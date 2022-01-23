Битва за миллион! Онлайн-трансляция финального стола PokerMatch UA Millions Main Event

Девять лучших покеристов Главного события серии поборятся за топовый приз – кубок чемпиона и 1 миллион долларов. Следите за событиями в отеле Premier Palace в прямой трансляции

В отеле Premier Palace проходит финалка PokerMatch UA Millions Main Event

Сегодня в киевском отеле Premier Palace подходит к концу первая крупная покерная серия года PokerMatch UA Millions. Днем начался последний день Main Event, в который прошли 20 игроков.

Всего на Главное событие серии было зарегистрировано 316 входов, что позволило перебить гарантию в 4 миллиона! Общий призовой фонд турнира составил 5,28М гривен.

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20 игроков оказались в призах, а за финальный стол вышли 9 покеристов. Чипкаунт перед стартом финалки выглядел так:

Валигура Михаил — 15.175.000 Федоренко Денис — 13.875.000 Корбан Олег — 12.425.000 Попович Сергей — 8.850.000 Поддячий Максим — 3.125.000 Пидгрушный Василий — 2.800.000 Хилько Тарас — 2.550.000 Рожановский Борис — 2.500.000 Костенко Ян — 2.275.000

Победитель турнира получит аж миллион долларов! Предлагаем вашему вниманию прямую финального стола PokerMatch UA Millions Main Event: