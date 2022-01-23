Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 🚁 ФРГ оружие для Киева 💥 Телефонные террористы
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Битва за миллион! Онлайн-трансляция финального стола PokerMatch UA Millions Main Event

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 января, 20:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Девять лучших покеристов Главного события серии поборятся за топовый приз – кубок чемпиона и 1 миллион долларов. Следите за событиями в отеле Premier Palace в прямой трансляции
В отеле Premier Palace проходит финалка PokerMatch UA Millions Main Event
В отеле Premier Palace проходит финалка PokerMatch UA Millions Main Event

Сегодня в киевском отеле Premier Palace подходит к концу первая крупная покерная серия года PokerMatch UA Millions. Днем начался последний день Main Event, в который прошли 20 игроков.

Всего на Главное событие серии было зарегистрировано 316 входов, что позволило перебить гарантию в 4 миллиона! Общий призовой фонд турнира составил 5,28М гривен.

Реклама

20 игроков оказались в призах, а за финальный стол вышли 9 покеристов. Чипкаунт перед стартом финалки выглядел так:

  1. Валигура Михаил — 15.175.000
  2. Федоренко Денис — 13.875.000
  3. Корбан Олег — 12.425.000
  4. Попович Сергей — 8.850.000
  5. Поддячий Максим — 3.125.000
  6. Пидгрушный Василий — 2.800.000
  7. Хилько Тарас — 2.550.000
  8. Рожановский Борис — 2.500.000
  9. Костенко Ян — 2.275.000

Победитель турнира получит аж миллион долларов! Предлагаем вашему вниманию прямую финального стола PokerMatch UA Millions Main Event:

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ
Майкл Мизраки
Майкл Мизраки
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Си Тран
Джей Си Тран
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович
Кэри Катц
Кэри Катц
1 /2
Дни рождения января
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять