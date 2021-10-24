Український покер-рум претендує на звання найкращого онлайн-оператора 2021 року (фото)

У листопаді відбудеться церемонія Europe Gaming Awards, на якій будуть відзначені досягнення провідних компаній світу в ігровому бізнесі.
На заході відзначать 10 брендів в різних номінаціях, серед яких "найкраще онлайн-казино", "найкращий прогрес", "найкраща букмекерська компанія" і так далі.
Читайте також: PokerMatch отримав престижну нагороду на Ukrainian Gaming Week
Далі по темі
Виділять найкращих в покері і особливо приємно бачити серед претендентів на премію найбільший український рум PokerMatch. Компанія претендує на премію "Найкращий онлайн-оператор покеру".
Конкуренцію їй складуть гранди покерної світової індустрії, такі як PokerStars, GGPoker та інші. Підтримати українську компанію можна на сайті організатора заходу.
Крім того, ще одна компанія представить Україну в іншій номінації "Букмекерська компанія року". Одним з шести претендентів на цю нагороду є PariMatch.
Голосування триватиме до 1 листопада, а переможці будуть оголошені 15 листопада на церемонії Europe Gaming Awards, яка пройде в місті Сент-Джуліанс на Мальті.