Украинский покер-рум претендует на звание лучшего онлайн-оператора 2021 года (фото)

Крупнейший онлайн-рум страны PokerMatch попал в шестерку финалистов премии Europe Gaming Awards

PokerMatch претендует на премию Europe Gaming Award / Фото: PokerMatch

В ноябре состоится церемония Europe Gaming Awards, на которой будут отмечены достижения ведущих компаний мира в игровом бизнесе.

На мероприятии отметят 10 брендов в разных номинациях, среди которых "лучшее онлайн-казино", "лучший прогресс", "лучшая букмекерская компания" и так далее.

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Выделят лучших в покере и особенно приятно видеть среди претендентов на премию крупнейший украинский рум PokerMatch. Компания претендует на премию "Лучший онлайн-оператор покера".

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Конкуренцию ей составят гранды покерной мировой индустрии, такие как PokerStars, GGPoker и другие. Поддержать украинскую компанию можно на сайте организатора мероприятия.

Кроме того, еще одна компания представит Украину в другой номинации "Букмекерская компания года". Одним из шести претендентов на данную награду является PariMatch.

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Голосование продлится до 1 ноября, а победители будут объявлены 15 ноября на церемонии Europe Gaming Awards, которая пройдет в городе Сент-Джулианс на Мальте.