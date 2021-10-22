Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Австралійський ураган пройшов по Лас-Вегасу: найкращий гравець 2021 року виграв мільйон доларів (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
22 жовтня, 16:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Майкл Аддамо втрете тріумфував на Світової серії покеру, збільшивши свій дохід за цей рік до 6 мільйонів
Майклу Аддамо підкорився третій браслет WSOP
Майклу Аддамо підкорився третій браслет WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. На івент з'їхалися найкращі гравці світу, щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.

Вночі завершився один з найдорожчих турнірів серії High Roller NLH 8-Handed. Бай-ін в подію склав аж 50 тисяч доларів , тому не дивно, що зареєструвався на нього лише 81 особа.

Реклама

Подія зібрала чимало іменитих покеристів, але багато хто з них не потрапили в призи (Філ Хельмут, Даніель Негреану, Девід Пітерс). В ITM опинилися 13 гравців, з яких до фіналки не потрапили Йохан Жильбер, Ентоні Зінно, Скотт Болл та Ден Сміт.

Читайте також: Легендарний гравець може посмертно увійти в Зал слави покеру

У вирішальній стадії панували австралієць Майкл Аддамо та один з найбагатших гравців в історії Джастін Бономо. Вони і вийшли в хедз-ап з приблизно рівними стеками.

Реклама

Спочатку перевагу в дуелі захопив Бономо, але після декількох невдалих роздач став андердогом і невдало в результаті пішов в олл-ін.

Майкл Аддамо: {k-Hearts}{j-Hearts}
Джастін Бономо: {10-Diamonds}{9-Spades}

Гравці виставилися відразу на префлопі й перші карти {q-Diamonds}{j-Clubs}{10-Hearts} дали перевагу австралійцю. Ситуація змінилася на терні, коли Джастіну прилетіла ще одна десятка {10-Spades} для сету.

Реклама

На рівері у Майкла було лише шість аутів – тузи або два валети, що залишилися. І саме {a-Clubs} ощасливив Аддамо, зробивши його переможцем івенту хайролерів.

Для гравця це вже третій браслет WSOP після двох успіхів у 2018 році. За цим показником він наздогнав таких ікон покеру як Антоніо Есфандіарі і, власне, Джастіна Бономо.

Крім того, Майкл закріпив за собою лідерство в списку найбільш успішних покеристів 2021 року. З січня австралієць заробив за овальним столом аж 6,1 мільйона доларів.

"Якась частина скілу тут замішана. Але така велика кількість моїх перемог пояснюється удачею. Я граю по стратегії великих ставок – це не секрет.

Звичайно, іноді з такою стратегією ти будеш вилітати на перших рівнях, але іноді будеш збирати великий стек. Мене називають найкращим гравцем. Це створює деякий тиск. Я намагаюся бути скромним".

Результати фінального столу WSOP #38 High Roller NLH 8-Handed :

  1. Майкл Аддамо – 1,13 млн доларів
  2. Джастін Бономо – 700,2 тис доларів
  3. Галь Іфрак – 495,3 тис доларів
  4. Ерік Сайдел – 358,6 тис доларів
  5. Кріс Хунічен – 266 тис доларів
  6. Бін Венг – 202,2 тис доларів
  7. Сем Соверел – 157,6 тис доларів
  8. Мустафа Каніт – 126,1 тис доларів
  9. Леонард Мауе – 103,6 тис доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти