У компанію до Брансона та Хельмута: легендарний гравець може посмертно увійти в Зал слави покеру

Лейн Флек, який пішов з життя, є фаворитом на потрапляння до престижного покерного Hall Of Fame в цьому році

Лейн Флек - фаворит на потрапляння в Зал слави покеру / Фото: WSOP

30 вересня о Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру 2021. Паралельно з нею WSOP почало голосування за нового члена Зали слави покеру.

Складається відбір кандидата з двох етапів. На першому обирали любителі покеру, які на офіційному сайті WSOP відправляли ім'я гідного гравця в спеціальну форму.

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Тепер же стартував другий етап. Організатори відібрали 10 найпопулярніших гравців, серед яких нового члена Залу слави покеру виберуть нинішні його представники. Хто ж вийшов у фінал?

Антоніо Есфандіарі

Бертран Гроспельє

Елі Елезра

Кріс Фергюсон

Лейн Флек

Тед Форрест

Майк Матусов

Майкл Мізракі

Метт Севедж

Ісаї Шейнберг

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Швидше за все, ім'я нового члена Hall Of Fame буде відоме в середині листопада. За прогнозами експертів, їм повинен стати шестиразовий переможець WSOP Лейн Флек, котрий пішов з життя цього літа.

По меншій мере, він відповідає всім вимогам, за якими проводився відбір претендентів:

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гравцеві має бути не менше 40 років

гравець повинен зробити собі ім'я в іграх проти кращих опонентів

гравець повинен грати на високих лімітах

гравець повинен стабільно грати протягом довгого часу

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Відзначимо, що на цей момент в Зал слави покеру входить 59 гравців, з яких в живих залишилося 32. Серед них і такі величини в покерному світі як Дойл Брансон, Філ Хельмут, Даніель Негреану, Кріс Манімейкер, Філ Айві та інші.