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Столько не заработал за всю карьеру: бывший футболист выиграл в лотерею крупную сумму

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
19 ноября, 00:15
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Бывший футболист Шеффилд Юнайтед Терри Кеннеди запомнит этот день на всю жизнь
Терри Кеннеди в матче против МЮ
Терри Кеннеди в матче против МЮ / Фото: Getty Images

Карьера бывшего защитника Шеффилд Юнайтед Терри Кеннеди не сложилась. У Кеннеди оказались хрустальными колени – он страдал, трижды ложился на операцию, но все же был вынужден попрощаться с футболом в 28 лет, из которых 15 провел в Шеффилд Юнайтед.

Ранее мы писали, что красотка выиграла в покер почти 100 тысяч и теперь планирует открыть ранчо для животных.

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В 2016 году Терри устроился каменщиком на стройке, но не жалуется на судьбу: гоняет мяч по выходным на заднем дворе, воспитывает дочь и любит путешествия.

После начала пандемии фирма, на которой трудился экс-футболист, обанкротилась и сегодня Кеннеди перебивается случайными заработками. Поэтому произошедшая с ним удивительная и прекрасная история случилась очень кстати – он выиграл в лотерею 1,1 миллион евро, сообщает Еurosport.

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Кеннеди планирует на эти деньги завершить строительство дома.

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