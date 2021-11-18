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Красотка выиграла в покер почти 100 тысяч и теперь планирует открыть ранчо для животных

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
18 ноября, 14:55
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Драгана Лим лучше всех из девушек выступила на WSOP Main Event, однако солидные призовые планирует потратить на благотворительность
Драгана Лим успешно выступила на Главном событии Мировой серии покера
Драгана Лим успешно выступила на Главном событии Мировой серии покера / Фото: Pokernews

Сегодня ночью в Лас-Вегасе подошло к концу Главное событие Мировой серии покера. Участие в турнире приняли 6650 игроков, из которых в призы попали тысячу покеристов.

Выше всех из девушек финишировала хорватка с американским гражданством Драгана Лим. За 64 место на Main Event красотка получила 95,7 тысячи долларов.

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Драгана Лим выиграла 95 700 долларов

В интервью девушка рассказала, что планирует отдать весь выигрыш на благотворительность. Цель Драганы – создание приюта для бездомных животных.

"Мы хотим основать приют для животных. Это будет некое ранчо, но мы собираемся заниматься там и другими делами. Планируем создать еще и сад с огородом, будем выращивать фрукты и овощи".

Лим считает себя достаточно обеспеченной в финансовом плане. В 2004 году она переехала из Хорватии в США, где и занялась всерьез покером. На этой серии она едва не повторила достижение Барбары Энрайт, которая пока является единственной представительницей женского покерного комьюнити за финальным столом WSOP ME (1995).

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Это уже не первый благородный поступок на Мировой серии покера 2021. В конце октября золотой браслет WSOP покорился Гершону Дистенфельду. Выигранные 204 тысячи долларов американец отдал на благотворительность.

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