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Стільки не заробив за всю кар'єру: колишній футболіст виграв у лотерею велику суму

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
19 листопада, 00:15
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Колишній футболіст Шефілд Юнайтед Террі Кеннеді запам'ятає цей день на все життя
Террі Кеннеді у матчі проти МЮ
Террі Кеннеді у матчі проти МЮ / Фото: Getty Images

Кар'єра колишнього захисника Шеффілда Юнайтеда Террі Кеннеді не склалася. У Кеннеді виявилися кришталевими коліна – він страждав, тричі лягав на операцію, але все ж таки був змушений попрощатися з футболом у 28 років, з яких 15 провів у Шеффілд Юнайтед.

Раніше ми писали, що красуня виграла в покер майже 100 тисяч, і тепер планує відкрити ранчо для тварин.

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У 2016 році Террі влаштувався муляром на будівництві, але не скаржиться на долю: ганяє м'яч у вихідні на задньому дворі, виховує доньку та любить подорожі.

Після початку пандемії фірма, на якій працював екс-футболіст, збанкрутувала, і сьогодні Кеннеді перебивається випадковими заробітками. Тому дивовижна і прекрасна історія, що відбулася з ним, трапилася дуже до речі – він виграв у лотерею 1,1 мільйон євро, повідомляє Еurosport.

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Кеннеді планує за ці гроші завершити будівництво будинку.

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