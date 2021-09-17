Даже Неймару не снилось! Популярное казино Лас-Вегаса продается за баснословную сумму (фото)

Заведение Cosmopolitan of Las Vegas оценивается в 25 раз больше самого дорогого футболиста мира

Cosmopolitan of Las Vegas продается за 5 миллиардов долларов / Фото: Getty Images

Одно из крупнейших казино Лас-Вегаса выставлено на продажу. Согласно данным Bloomberg, компания Blackstone Group намерена избавиться от заведения Cosmopolitan of Las Vegas.

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Это уже не первая попытка хозяев продать бизнес. Сообщается, что в 2019 году BSG запросила за казино 4 миллиарда долларов, но так и не прошла к сделке.

И вот спустя два года компания намерена выручить за заведение 5 миллиардов. В покупке казино заинтересована Apollo Global Management Inc, которая имеет недвижимость в Las Vegas Sands' Strip.

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Blackstone приобрела казино у Deutsche Bank AG в 2014 году за 1,73 миллиарда долларов. Фирма добавила еще 500 миллионов долларов на ремонт, в результате чего его общая стоимость составила 2,23 миллиарда.

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Сам Deutsche Bank потратил 3,9 миллиарда долларов на строительство объекта, поэтому в конечном итоге продал его с убытком. Совершать ошибок прежнего владельца BSG не намерены.

Отметим, что Blackstone в 2019 году стала владельцем крупнейшего отеля Лас-Вегаса Bellagio, потратив на покупку 4 миллиарда. А недавно компания увеличила свое присутствие в Вегасе, приобретя комплекс Aria Resort за 3,89 миллиарда.