Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Гра Казино

Навіть Неймару не снилося! Популярне казино Лас-Вегаса продається за нечувану суму (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
17 вересня, 17:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Заклад Cosmopolitan of Las Vegas оцінюється у 25 разів більше найдорожчого футболіста світу
Cosmopolitan of Las Vegas продається за 5 мільярдів доларів
Cosmopolitan of Las Vegas продається за 5 мільярдів доларів / Фото: Getty Images

Одне з найбільших казино Лас-Вегаса виставлено на продаж. Згідно з даними Bloomberg, компанія Blackstone Group має намір позбутися від закладу Cosmopolitan of Las Vegas.

Читайте також: Підбірка найкрутіших готелів Лас-Вегаса

Реклама

Це вже не перша спроба власників продати бізнес. Повідомляється, що у 2019 році BSG запросила за казино 4 мільярди доларів, але так і не дійшла угоди.

І ось через два роки компанія має намір виручити за заклад 5 мільярдів. У купівлі казино зацікавлена Apollo Global Management Inc, яка має нерухомість в Las Vegas Sands' Strip.

Реклама

Blackstone придбала казино у Deutsche Bank AG у 2014 році за 1,73 мільярда доларів. Фірма додала ще 500 мільйонів доларів на ремонт, в результаті чого його загальна вартість склала 2,23 мільярда.

Реклама

Сам Deutsche Bank витратив 3,9 мільярда доларів на будівництво об'єкту, тому в кінцевому підсумку продав його зі збитками. Робити помилок колишнього власника BSG не мають наміру.

Відзначимо, що Blackstone у 2019 році стала власником найбільшого готелю Лас-Вегаса Bellagio, витративши на покупку 4 мільярди. А нещодавно компанія збільшила свою присутність в Вегасі, придбавши комплекс Aria Resort за 3,89 мільярда.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Казино
психологія азарту
Більше статей
Ігри розуму
Більше новин
Опитування
Азартний гумор

Сміх
Та й годі

Анекдоти про азартні ігри
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти