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Покоритель EuroMillions: французский аноним рассказал, на что потратит солидный джекпот

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
15 июня, 17:10
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Некий пенсионер выиграл 200 миллионов евро и теперь намерен использовать деньги на добрые дела
EuroMillions - крупнейшая лотерея Европы
EuroMillions - крупнейшая лотерея Европы / Фото: Getty Images

В декабре прошлого года во Франции был сорван крупный джекпот в размере 200 миллионов евро на EuroMillions. Счастливчиком стал некий пенсионер, который предпочел остаться анонимом.

Спустя полгода после громкого триумфа счастливчик вышел в прессу, дав интервью Le Parisien. Как рассказал мужчина, это было его желание оставаться анонимом и не разглашать на весь мир о своем успехе. Пенсионер заявил, что образ жизни он не поменял и объяснил, на что готов потратить деньги.

"Об этом знают только мои близкие. Остаться в секрете было моим желанием, мне от этого очень лучше. Моя повседневная жизнь не изменилась, хотя, конечно, у меня есть новые обязательства и мне приходится много чего решать. Я собираюсь реализовать то, что давно задумал – создать фонд для пожертвований больницам, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19. Это долгосрочный проект, благодаря этому у меня есть возможность помогать тем, кто в этом нуждается. Это главное счастье!"

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