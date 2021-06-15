Підкорювач EuroMillions: французький анонім розповів, на що витратить солідний джекпот

Невідомий пенсіонер виграв 200 мільйонів євро і тепер має намір використати гроші на добрі справи

EuroMillions - найбільша лотерея Європи / Фото: Getty Images

У грудні минулого року у Франції був зірваний джекпот у розмірі 200 мільйонів євро на EuroMillions. Щасливчиком став невідомий пенсіонер, який вважає за краще залишитися анонімом.

Через півроку після гучного тріумфу переможець вийшов в пресу, давши інтерв'ю Le Parisien. Як розповів чоловік, це було його бажання залишатися анонімом і не розголошувати на весь світ про свій успіх. Пенсіонер заявив, що спосіб життя він не змінив і пояснив, на що готовий витратити гроші.

"Про це знають тільки мої близькі. Залишитися в секреті було моїм бажанням, мені від цього набагато краще. Моє повсякденне життя не змінилося, хоча, звичайно, у мене є нові зобов'язання і мені доводиться багато чого вирішувати. Я збираюся реалізувати те, що давно задумав – створити фонд для пожертвувань лікарням, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Це довгостроковий проєкт, завдяки цьому у мене є можливість допомагати тим, хто цього потребує. Це головне щастя!"