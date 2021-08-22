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Два джекпота за вечер. После победы в Суперкубке футболисты Лестера оторвались в казино

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
22 августа, 12:25
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Лестер во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии и отметил это грандиозное событие в казино. Больше всех денег там выиграл форвард Джейми Варди
После зеленого поля - зеленое сукно
После зеленого поля - зеленое сукно

В начале августа футболисты Лестера выиграли Суперкубок Англии. В поединке за трофей они обыграли Манчестер Сити – 1:0.

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А теперь стало известно, как они отметили победу в Суперкубке. Как сообщает The Sun, владелец клуба арендовал казино, в которое команда отправилась после победы.

Здесь больше всего повезло форварду Лестере Джейми Варди, который выиграл около 35 тысяч евро.

Лестер Сити во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии. Впервые это произошло в 1971 году.

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Манчестер Сити завоевывал трофей шесть раз (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019).

Рекордсменом Суперкубка Англии является Манчестер Юнайтед, который побеждал 21 раз.

Отметим, что незадолго до Суперкубка Англии Александр Зинченко стал отцом. Жена Влада Седан родила ему дочку Еву.

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