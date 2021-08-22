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Два джекпоти за вечір. Після перемоги в Суперкубку футболісти Лестера відірвалися в казино

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
22 серпня, 12:25
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Лестер вдруге в історії завоював Суперкубок Англії і відзначив цю грандіозну подію в казино. Найбільше грошей там виграв форвард Джеймі Варді
Після зеленого поля - зелене сукно
Після зеленого поля - зелене сукно

На початку серпня футболісти Лестера виграли Суперкубок Англії. У поєдинку за трофей вони обіграли Манчестер Сіті – 1:0.

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А тепер стало відомо, як вони відзначили перемогу в Суперкубку. Як повідомляє The Sun, власник клубу орендував казино, в яке команда вирушила після перемоги.

Тут найбільше пощастило форварду Лестера Джеймі Варді, який виграв близько 35 тисяч євро.

Лестер Сіті вдруге в історії завоював Суперкубок Англії. Вперше це сталося в 1971 році.

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Манчестер Сіті завойовував трофей шість разів (1937, 1968, 1972, 2012 2018, 2019).

Рекордсменом Суперкубка Англії є Манчестер Юнайтед, який перемагав 21 разів.

Відзначимо, що незадовго до Суперкубка Англії Олександр Зінченко став батьком. Дружина Влада Седан народила йому дочку Єву.

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